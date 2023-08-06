الأحد 06 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

التحفظ على سائق حادث انقلاب أتوبيس بالقاهرة الجديدة

حادث انقلاب أتوبيس
حادث انقلاب أتوبيس

قررت نيابة الشروق وبدر التحفظ على سائق حادث انقلاب أتوبيس أصيب به ٢٦ عاملا، وعرضه على الطب الشرعي لبيان مدى تعاطيه المواد المخدرة من عدمه.

كما انتقل فريق من النيابة لسماع أقوال المصابين والاستعلام عن حالتهم الصحية.

وكان أصيب 26 شخصًا بجروح متفرقة بالجسم، اليوم الأحد، في حادث انقلاب أتوبيس يقل عمالًا بالقاهرة الجديدة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بوقوع حادث انقلاب أتوبيس يقل عمالًا بنطاق القاهرة الجديدة، وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بـ10 سيارات إلى مكان البلاغ، ونقل المصابين إلى مستشفى بدر لتلقى العلاج اللازم بإجمالى 26 مصابًا.

تم رفع آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

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