الأحد 06 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

وفاة عامل وإصابة طالب في حادث تصادم بصحراوي سوهاج الشرقي

مستشفى أخميم المركزي
مستشفى أخميم المركزي

شهد الطريق الصحراوي الشرقي دائرة مركز أخميم شرق محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام دراجة بخارية بسيارة ربع نقل بسبب التخطي الخاطئ نتج عنه وفاة قائد الدراجة وإصابة طالب كان برفقته في الثالثة عشرة من عمره بكسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة بالجسم وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي والمصاب لمستشفى سوهاج الجامعي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .


 

تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من مأمور مركز شرطة أخميم يفيد بورود بلاغ بوجود حادث تصادم ومتوفى ومصاب بالطريق الصحراوي الشرقي دائرة المركز .


 

بالإنتقال والفحص تبين أنه أثناء سير دراجة بخارية قيادة "محمد . م . ع" 21 سنة عامل ومقيم دائرة المركز إختل مقود الدراجة بيده نتيجة التخطي الخاطئ وإصطدم بالمواجهة بالسيارة ربع نقل قيادة "علي . ب . ع . ب" 44 سائق ومقيم دائرة مركز دار السلام .


 

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة البخارية وإصابة مرافقه "عبد الرحمن . ف . ه" 13 طالب ومقيم دائرة المركز بكسر بالقدم اليسري جروح متفرقة بالجسم .


 

تم رفع آثار الحادث والتحفظ على المركبتين  وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما سبق .


 

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

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