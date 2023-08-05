عاجل
بنزيما يقود تشكيل اتحاد جدة امام الهلال بالبطولة العربية عاصفة مدمرة تقترب من بريطانيا.. والأرصاد: أحذروا مالكوم يقود هجوم الهلال لمواجهة الاتحاد في ربع نهائي البطولة العربية
السبت 05 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

سيارة تقتحم مطعم سعودي وتدهس المواطنين .. فيديو

سيارة تقتحم مطعم
سيارة تقتحم مطعم سعودي وتدهس المواطنين

وثقت كاميرات المراقبة فيديو لحادث اقتحام سيارة لمطعم في شرورة جنوب السعودية، وتحطيم واجهة، المحل واصطدامها بالزبائن المتواجدين، وإصابة الكاشير.

txt

وفاة شخصين في حادث سير بالشرقية

txt

وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالجيزة

سيارة تححطم مطعم بالسعودية  

وجاء في الفيديو أن عددا من الزبائن كانوا يجلسون لتناول الطعام داخل المطعم، وأصيبوا بالهلع لحظة وقوع الحادث، وسارعوا بالابتعاد، ثم توجهوا ناحية الكاشير لمساعدته.

عقوبة السرعة الزائدة في السعودية 

ويحدد نظام المرور السعودي، غرامة مخالفة تجاوز السرعة لقائدي المركبات والتي تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 2000 ريال، وفقا للسرعة المحددة على الطريق ومقدار التزايد في السرعة.

مواد متعلقة

إصابة 5 أشخاص بالفيوم في حادث تصادم دراجتين بخاريتين

وفاة شخص وإصابة 7 آخرين في حادث انقلاب سيارة بالفيوم

وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالجيزة

وفاة طفلة في حادث سير بالشرقية