سيارة تقتحم مطعم سعودي وتدهس المواطنين .. فيديو

وثقت كاميرات المراقبة فيديو لحادث اقتحام سيارة لمطعم في شرورة جنوب السعودية، وتحطيم واجهة، المحل واصطدامها بالزبائن المتواجدين، وإصابة الكاشير.

سيارة تححطم مطعم بالسعودية

وجاء في الفيديو أن عددا من الزبائن كانوا يجلسون لتناول الطعام داخل المطعم، وأصيبوا بالهلع لحظة وقوع الحادث، وسارعوا بالابتعاد، ثم توجهوا ناحية الكاشير لمساعدته.

عقوبة السرعة الزائدة في السعودية

ويحدد نظام المرور السعودي، غرامة مخالفة تجاوز السرعة لقائدي المركبات والتي تبدأ من 150 ريالاً وتصل إلى 2000 ريال، وفقا للسرعة المحددة على الطريق ومقدار التزايد في السرعة.