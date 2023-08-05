وفاة شخصين في حادث سير بالشرقية

لفظ شخصان أنفاسهما الأخيرة فيما أُصيب 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

وجاء ذلك إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص في الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية.

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وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية قد تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق.

وأسفر الحادث عن إصابة 13 شخص ومصرع شخصين، جميعهم من أسرة واحدة، فيما انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي و2 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وأظهرت التحريات الأولية أن جميع المصابين والمتوفين من أسرة واحدة من شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثتي المتوفين عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.

حادث سير يتسبب في وفاة رجل وامرأة

وفي سياقٍ مُتصل، وقع حادث سير في الطريق الزراعي السريع أمام قرية ريحانة في مركز أبو قرقاص بمحافظة المنيا، قيام سيارة نقل بدهس رجل وامرأة، كانا يستقلان دراجة نارية.

وتسبب الحادث في وفاتهما في الحال.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، بلاغا من غرفة عمليات النجدة يفيد بقيام سيارة نقل بدهس رجل وامرأة كانا يستقلان دراجة بخارية على الطريق الزراعي بأبو قرقاص أمام محطة الوقود المغلقة بجوار المستشفى؛ ما أدى إلى مصرعهم في الحال.

وعقب الانتقال والتحري، تبين أن المجني عليهما، رجل وزوجه ابنه من قرية ريحانة، وتم نقلهم للمستشفى المركزي، وتولت النيابة العامة التحقيقات.