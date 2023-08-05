وفاة وإصابة 4 أشخاص في حادث سير بالجيزة

توفى شاب، وأصيب 3 آخرين، نتيجة دهسهم أسفل عجلات سيارة مسرعة، وتم ضبط قائد السيارة، وتحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

غرفة إدارة النجدة تلقت بلاغا بوقوع حادث سير في شارع النيل جنوب الجيزة، انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث، وتبين أن سيارة ملاكي، يقودها صاحب شركة، اصطدم بـ4 شباب، بينهم فتاة، مما أسفر عن إصابتهم وتم نقلهم إلى المستشفى، وفارق أحدهم الحياة متأثرا بالإصابات التي لحقت به، ويتلقى 3 أخرون العلاج.

وألقى رجال المباحث القبض على قائد السيارة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه، وتحرر محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وفاة طالبتين صدمتهما سيارة بشبين القناطر

لقيت فتاتان حتفهما ، إثر اصطدام سيارة بهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات، وجرى نقل الجثتين لمستشفى شبين القناطر المركزى، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.



وكانت البداية ،بتلقي الأجهزة الأمنية بالقليوبية، إخطارًا من شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بورود بلاغا بوقوع حادث تصادم بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز.

وانتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين وفاة "مريم. ن" 15عاما، ليلى. ا"16 عاما، مقيمان دائرة المركز، وتبين أنهما خلال عبورهما الطريق بمنطقة عزبة اليمن دائرة المركز، عقب شرائهما علاج من إحدى الصيدليات بالمنطقة صدمتهما سيارة مسرعة، وجرى نقل جثتيهما لمستشفى شبين القناطر المركزي تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق.

مصرع عامل بحادث تصادم بالعبور

وفي سياق آخر، صرحت جهات التحقيق بالقليوبية بدفن جثة عامل لقي مصرعه إثر حادث تصادم، عقب ورود تقرير الصفة التشريحية، كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بإجراء تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وسؤال أهلية المتوفى، والتحفظ على السيارة التي صدمته وقائدها.

وكان اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارا من الرائد وائل عابدين، رئيس مباحث قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقي مصرعه إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.

مقتل شخص على يد 4 أشخاص بمحافظة الدقهلية

كما شهدت قرية كوم اليهود مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية مقتل شخص على يد 4 أشخاص، وذلك بعد أن اقتحموا منزله، وتعدوا عليه بالضرب لاتهامهم له بالسرقة، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المتورطين في الواقعة.

كانت البداية بتلقي ، مدير أمن الدقهلية، اخطارًا من مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس بوصول "محمد أحمد محمد"، وشهرتة "موكشة"، الى المستشفى جثة هامدة ادعاء تعدٍ من آخرين.

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث وبالفحص تبين قيام 4 أشخاص بالتعدي على المجني عليه داخل منزله بالضرب، وذلك بعد مشاجرة نشبت بينهم لاتهامهم المجني عليه بسرقتهم.

جرى إيداع جثمان المتوفي بمشرحة مستشفى بلقاس المركزي تحت تصرف النيابة العامة وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة فيما تكثف الأجهزة الأمنية من جهودها لضبط المتورطين في الحادث.