الأوكازيون الصيفي.. طرق الإبلاغ عن العروض الوهمية

الاوكازيون الصيفي.. ينطلق الاوكازيون الصيفي الاثنين المقبل ولمدة شهر كامل وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة الدكتور علي مصيلحي، حيث يستعد المواطنين للشراء والاستفادة من العروض بأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات الأخرى، وذلك في ضوء ما يشهده السوق المحلي من ارتفاعات في الأسعار بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية التي تُلقي بظلالها على الدول كافة.

الاوكازيون الصيفي

كما نص القرار الوزاري أن يكون لكل محل أسبوعان، وأيضًا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقعة فيها المحال التجارية، والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترنًا به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

الاوكازيون

كما يتضمن الأوكازيون الصيفي محال الأدوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا، ولا يقتصر فقط على محال الملابس

كما يجب على المستهلكين أثناء الشراء التأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة داخل المحال التجارية، والتأكد من طبيعة السلعة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وطبيعاتها وجهة المنشأ، وأيضًا التأكد من سعر المنتج قبل وبعد الخصم لضمان التخفيضات، والتأكد من التزام المحل بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، طوال فترة الأوكازيون، وأيضًا يحق للمستهلك استبدال، أو استرجاع السلعة خلال 14 يومًا من الشراء

عقوبة المخالفين

ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة.

طرق الابلاغ

كما يمكن تلقي البلاغات على الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588 حال وجود تخفيضات وهمية أو سلع غير مطابقة للمواصفات القياسية