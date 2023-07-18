مستندات مطلوبة من أصحاب المحال للحصول على تصريح الأوكازيون الصيفي 2023

تلزم وزارة التموين والتجارة الداخلية المحال التجارية الراغبة في المشاركة في الأوكازيون الصيفي 2023، والمقرر انطلاقه يوم 7 أغسطس المقبل، ويستمر لمدة شهر كامل، تقديم مجموعة من المستندات للحصول على تصاريح المشاركة في الأوكازيون.

وأوضحت وزارة التموين أن المستندات اللازم تقديمها من قبل المحال الراغبة في الاشتراك في الأوكازيون الصيفي 2023، والتي يتم تقديمها إلى مديريات التموين في نطاق محافظة كل محل، تشمل التالي:

المستندات المطلوبة للحصول على تصاريح المشاركة في الأوكازيون

- صورة من رخصة المحل.

- صورة من السجل التجاري.

- صورة البطاقة الضريبية.

- تفويض من اسم الشركة أو المصنع التابع له المحل – إن وجد.

- صورة بطاقة الرقم القومي لصاحب المحل.

مدة الاشتراك في الأوكازيون الصيفي

وبمجرد تسليم هذه المستندات إلى مديرية التموين التابعة للمحل، يحصل المحل على تصريح من المديرية بالمدة المحددة للمحل للمشاركة في الأوكازيون، وهي 15 يومًا متواصلة من إجمالي مدة انطلاق الأوكازيون الصيفي 2023، والمقررة بشهر كامل.

كما تلزم وزارة التموين صاحب المحل بإظهار صورة من تصريح المشاركة في الأوكازيون في مكان بارز وواضح بالمحل، طوال الـ15 يومًا المحددة له للمشاركة في الأوكازيون، تفاديًا لتحرير محضر ضده من قبل الحملات الرقابية.