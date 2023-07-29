موعد بدء الأوكازيون الصيفي في مصر

الأوكازيون الصيفي.. يبحث العديد من المواطنين عبر محرك البحث"جوجل"، عن موعد الأوكازيون الصيفي، وذلك للاستفادة من العروض بأسعار مخفضة مقارنة بالمحلات الأخرى، وذلك في ضوء ما يشهده السوق من ارتفاعات في الأسعار بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية التي تُلقي بظلالها على كافة الدول.

موعد الأوكازيون الصيفي

ووفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية برئاسة على المصيلحي، يكون موعد الاوكازيون الصيفي يوم 7 أغسطس المقبل ويستمر لمدة شهر كامل.

القرار الوزاري



كما نص القرار الوزاري أن يكون لكل محل أسبوعان، وأيضًا على ضرورة ‏حصول المحال التي سوف تشارك على موافقة مديريات التموين ‏الواقعة فيها المحال التجارية والإعلان عن ‫ثمن السلع المعروضة ‏للبيع في التصفية مقترن به بيان الثمن الفعلي الذي كانت تباع به ‏السلع خلال الشهر السابق على التصفية.

الادوات المنزلية

كما يتضمن الاوكازيون الصيفي محال الادوات المنزلية والمصنوعات الجلدية أيضًا ولا يقتصر فقط على محال الملابس.

كما يجب على المستهلكين أثناء الشراء التأكد من جدية العروض والتخفيضات المقدمة داخل المحال التجاري، والتأكد من طبيعة السلعة، وتاريخ الإنتاج والصلاحية، وطبيعاتها وجهة المنشأ، وأيضًا التأكد من سعر المنتج قبل وبعد الخصم لضمان الخفيضات، والتأكد من التزام المحل بتطبيق سياسة الاستبدال والاسترجاع، طوال فترة الأوكازيون، وأيضًا يحق للمستهلك استبدال أو استرجاع السلعة خلال 14 يوما من الشراء.

عقوبة المخالفة

ووضعت المادة رقم (66) عقوبة بالغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز مليونى جنيه، أو مثلى قيمة المنتج محل المخالفة.