الشرطة الباكستانية تلقي القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان

ألقت الشرطة الباكستانية، اليوم السبت، القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان من منزله بمدينة لاهور شرق البلاد، وذلك عقب صدور الحكم بحبسه 3 سنوات.

وقال المحامي انتظار حسين بانجوتا لرويترز عبر الهاتف، إن الشرطة الباكستانية قامت بالقبض على عمران خان.

إلى هذا، حكم على عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لإدانته بتهمة الكسب غير المشروع في قضية تتعلق بتلقيه هدايا أثناء تولي منصبه، بحسب ما اعلن التلفزيون الرسمي.

وأورد التلفزيون الباكستاني "أعلن القاضي همايون ديلوار أنه تم إثبات التورط في ممارسات فساد". ولم يكن خان حاضرا في المحكمة وأصدر القاضي أمرا باعتقاله.

الانتخابات الوطنية

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.

وعلى مدى الأشهر القليلة الماضية، طُرحت في البرلمان الباكستاني سلسلة من القوانين للنقاش، يرى مراقبون أن معظمها جرى تفصيله خصيصا لوضع المزيد من العراقيل أمام خان وحزبه على طريق خوض الانتخابات، إنْ لم يكن منْعه من المشاركة فيها على الإطلاق".

ووجه عمران خان انتقادات لاذعة للجيش الباكستاني، بالقول إنه مرعوب من انتخابات يُتوقع إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري 2023.

وقال "خان" في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الأول، أن باكستان يقودها "الفاشيين" بأنهم يقودون البلاد إلى "عصور الظلام".

ووصل تحالف رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف إلى السلطة بعد الإطاحة بنجم الكريكيت السابق خان في تصويت بحجب الثقة في أبريل من العام الماضي.

ومنذ ذلك الحين، يخوض خان حملة من أجل انتخابات مبكرة وينظم الاحتجاجات ، مما أدى إلى أعمال عنف كبيرة في 9 مايو ، مما زاد التوتر مع الجيش القوي.

يتهم خان الجيش بالتآمر ضده. الجيش ، الذي حكم باكستان لنحو نصف تاريخها ، ينفي ذلك.

ومع ذلك ، واجه حزب خان حملة قمع خلال الأسابيع الأخيرة يقول محللون إنه كان مدعومًا من الجيش.

قضايا ذات طابع سياسي

يواجه عمران خان (70 عاما) عشرات القضايا القانونية بينما يسعى للعودة إلى السلطة.

والشهر الماضي قال وزير الداخلية الباكستاني رانا سناء الله إن إسلام آباد ستبدأ إجراءات جنائية ضد عمران خان على خلفية تهم بإفشاء أسرار رسمية.

وتتعلق القضية بمراسلات دبلوماسية قال خان مطلع العام الماضي إنها جزء من مؤامرة أمريكية للإطاحة بحكومته.

ويقول عمران خان إن القضايا المرفوعة ضده ذات طابع سياسي وتستهدف منعه من الترشح للانتخابات.

وفي مايو الماضي، اندلعت صدامات دامية إثر توقيف خان بتهمة الفساد، حيث أضرم فيها آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن.

وأُطلق سراح خان بعد ثلاثة أيام عندما اعتبرت المحكمة العليا بأن اعتقاله غير قانوني.

وكان خان قد انتُخب في عام 2018، ولم يتم أربع سنوات في الحكم، قبل أن يطاح به العام الماضي عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

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