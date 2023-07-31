باكستان تؤكد استعدادها للتعاون مع الصين لتحقيق المصير المشترك للتقدم والإزدهار

أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، استعداد بلاده للمساهمة في تحقيق رؤية الرئيس الصيني شي جين بينج للمصير المشترك للتقدم والإزدهار.

جاء ذلك خلال مراسم التوقيع، على ست اتفاقيات ومذكرات تفاهم لتعزيز التعاون الثنائي بين الصين وباكستان بحضور نائب رئيس الوزراء الصيني هي ليفنج في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، وفقا لما أوردته صحيفة "إكسبريس تريبيون" الباكستانية على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين.

وأوضح شهباز شريف، أن الوثائق التي توقعها الصين وباكستان تهدف إلى زيادة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشيرا إلى أنه في إطار الممر الاقتصادي الصيني الباكستاني تم استثمار أكثر من 25 مليار دولار في مجالات الطاقة والكهرباء في باكستان وكذلك البنية التحتية للطرق والنقل العام.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني "إننا ندخل الآن المرحلة الثانية من الممر الاقتصادي والتي ستتضمن استثمارات في قطاعات مثل الزراعة وتكنولوجيا المعلومات"، معربا عن ثقته في تمكن الجانبين من إنجاز المشروعات المشتركة بنجاح، كما أعرب عن ثقته في أن هذا سيساعد باكستان على الوقوف على قدميها".

وتأتي زيارة هي ليفنج لباكستان التي تستغرق ثلاثة أيام بدعوة من الحكومة الباكستانية لحضور احتفالات الذكرى العاشرة لتأسيس الممر الاقتصادي الصيني - الباكستاني، ومناقشة المرحلة التالية من مبادرة الحزام والطريق.