الحكم بالسجن 3 سنوات على رئيس وزراء باكستان السابق عمران خان

قضت محكمة باكستانية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة رئيس الوزراء السابق عمران خان بالسجن ثلاث سنوات لبيعه هدايا منحت للدولة بشكل غير قانوني، ما ينذر بصدامات جديدة بين السلطات ومؤيدين خان، حسب ما أفادت قنوات التلفزيونية المحلية.

وفي أعقاب صدور الحكم، قامت الشرطة الباكستانية فورًا بالقبض على عمران خان في لاهور، حسب ما كشفت وكالة أنباء رويترز، نقلا عن محام.

ويقول خبراء في القانون إن الإدانة في القضية قد تقضي على فرص خان في المشاركة في الانتخابات الوطنية التي يجب إجراؤها قبل أوائل نوفمبر.

ووجه عمران خان انتقادات لاذعة للجيش الباكستاني، بالقول إنه مرعوب من انتخابات يُتوقع إجراؤها في وقت لاحق من العام الجاري 2023.

وقال "خان" في حديثه مع هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" أمس الأول، أن باكستان يقودها "الفاشيين" بأنهم يقودون البلاد إلى "عصور الظلام".

خلاف مع الجيش

ولم يتم عمران خان أربع سنوات في الحكم، قبل أن يطاح به العام الماضي عبر تصويت بحجب الثقة في البرلمان.

ويقول مراقبون إن السبب الأهم وراء الإطاحة بعمران من الحكم كان خلافه مع الجيش صاحب النفوذ الكبير.

وعلى مدى عقود، أحكم الجيش في باكستان قبضته على الطريقة التي تُدار بها البلاد.

ويقول خان إن حركة الإنصاف الباكستانية هي الحزب الوحيد الذي لم يصنعه جنرالات الجيش. ويزعم خان أن هذا هو السبب وراء حملة تستهدف حلّ هذا الحزب.

بينما يرى كثيرون أن خان نفسه حظي بدعم الجيش في أثناء صعوده للسلطة.

وفي الأشهر القليلة الماضية، شهدت حركة الإنصاف انشقاقات مهمة، فضلا عن اعتقال عدد من أعضائها البارزين. لكن خان يصرّ على أن الحركة لا تزال على حالها.

صدامات دامية

واندلعت صدامات دامية إثر توقيف خان بتهمة الفساد في مايو الماضي حيث أضرم فيها آلاف من أتباعه النار في مبان عسكرية واشتبكوا مع الشرطة في عدة مدن، وأنحى كثيرون باللائمة على خان في تشجيع العنف.

لكن خان، لاعب الكريكت الدولي السابق قبل أن يتحوّل إلى معترك السياسة، ينفي الضلوع في حوادث إضرام النيران، مطالبا بإجراء تحقيق منفصل في تلك الحوادث.

وأُطلق سراح خان بعد ثلاثة أيام عندما اعتبرت المحكمة العليا بأن اعتقاله غير قانوني.

وعمران خان، نجم الكريكت الدولي السابق الذي تولى رئاسة الحكومة من 2018 إلى 2022، لا يزال يحظى بشعبية كبرى في باكستان، ويقول إن عشرات القضايا المرفوعة ضده بعد إزاحته عن الحكم هي حزء من حملة تقوم بها الحكومة والجيش لمنعه من العودة إلى السلطة.

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