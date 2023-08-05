تجديد حبس زوج الفنانة بوسي في واقعة سرقة بالإكراه

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة في مصر، حبس هشام ربيع، زوج المطربة بوسي، 45 يوما، لاتهامه في واقعة سرقة بالإكراه وخطف، وفق روسيا اليوم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام منتج فني معروف بتسمية "فطين"، وهو طليق المطربة بوسي، برفع دعوى قضائية ضد زوج المطربة يتهمه فيها بالسرقة بالإكراه والخطف، حيث حُبس المتهم على ذمة القضية رقم 2409/2023 جنح المقطم، حيث ألقت أجهزة الأمن القبض على هشام ربيع بسبب اتهامه بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من طليقها خلال وجوده بمنطقة التجمع، وجرى ترحيله لقسم شرطة المقطم.

وانتهت نيابة المقطم الجزئية من الاستماع إلى أقوال الفنانة بوسي بخصوص القضية، كما تحفظت النيابة على كاميرات المراقبة بمحيط البنك، واستمعت لأقوال بوسي وكذا أقوال المجني عليه وشهادة الشهود في الواقعة.

واستعجلت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة حول اتهام المنتج الفني لزوج المطربة بوسي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة قيمتها أكثر من 8 ملايين جنيه إثر معاملات بينهما، إذ توجه المجني عليه إلى البنك إلا أنه فوجئ بوجود 3 أشخاص استولوا على الشيكات منه.

من جهته، نفى هشام ربيع، مصفف الشعر، في وقت سابق، انفصاله عن زوجته المطربة بوسي، بعد الأنباء التي زعمت انفصالهما بعد عودته إلى زوجته الأولى، وقال لموقع "القاهرة 24": "صحيت من النوم وفوجئت بالكلام ده ومالوش أي صحة، كله كلام فاضي والواحد زهق.. أنا بس رجعت لمراتي الأولى منة وده مش عيب ولا حرام، والناس ربطت صورتي أنا ومنة، بأني طلقت بوسي".