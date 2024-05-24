نعتها بـ"نسوان في فمها راديو".. مصرية تخرس إيدي كوهين بكلمات قاسية (فيديو)

شهدت حلقة حوارية تحليلية حول أزمة معبر رفح في قناة “روسيا اليوم” مشادة كلامية بين الصحافية هند الضاوي، المتخصصة في مجال التحليل السياسي والشؤون الدولية، مع إيدي كوهين، الباحث والإعلامي الإسرائيلي من أصل لبناني.

وحلّت الضاوي وكوهين ضيفين على برنامج “اسأل أكتر” السياسي، وبدأت المشادة عندما قال الأخير: “مصر لا يخصها ما يحدث داخل غزة، هذا ليس من شؤون مصر، هذا شأن داخلي إسرائيلي”، لتقاطعه الضاوي موضحة: “مصر يخصها ويخصها، ومن محددات الأمن القومي المصري، أنت اللي ما يخصك أصلا أنت محتل ولا تمتلك الأرض”.

واحتد النقاش بين الطرفين، عندما قال كوهين، منتقداً مقاطعة الضاوي، قائلًا: “النسوان لا يعطين مساحة للكلام بالعين راديو”، لتنفعل الضاوي معقبة: “النسوان (السيدات) هن من قمن بتربيتك”، مضيفة: “إحنا 7000 سنة حضارة، والست (السيدة) عندنا كانت ملكة، انتم في إسرائيل اللي نسوان”.

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"النسوان اللي ربتك.. الست عندنا كانت ملكة".. ضيفة برنامج "اسأل أكثر" هند الضاوي ترد على نظيرها الإسرائيلي إيدي كوهين بعدما حاول إسكاتها بجملته "النسوان بالعين راديو ما بخلوك تحكي". pic.twitter.com/zE6ipQgNDx — RT Arabic (@RTarabic) May 23, 2024

وتلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس الأمريكي جو بايدن، تم خلاله تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أعرب الرئيس الأمريكي عن بالغ تقديره للجهود والوساطة المصرية المكثفة والدؤوبة والمستمرة للتوصل إلى وقف إطلاق للنار واتفاق للهدنة في القطاع، وتم الاتفاق على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لإنجاح مسار التفاوض وتحقيق انفراجة تنهي المأساة الإنسانية الممتدة التي يعيشها الشعب الفلسطيني.

وفي ذلك السياق، بحث الرئيسان الموقف الإنساني الصعب للفلسطينيين في قطاع غزة، وانعدام سبل الحياة بالقطاع، وعدم توافر الوقود اللازم للمستشفيات والمخابز، حيث اتفق الرئيسان في هذا الصدد على دفع كميات من المساعدات الإنسانية والوقود، لتسليمها إلى الأمم المتحدة في معبر كرم أبو سالم، وذلك بصورة مؤقتة، لحين التوصل إلى آلية قانونية لإعادة تشغيل معبر رفح من الجانب الفلسطيني.

كما تضمن الاتصال تأكيد ضرورة تضافر المساعي المختلفة لإنفاذ حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، فضلاً عن تأكيد الرئيسين رفضهما كافة محاولات تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم، ودعمهما لكل السبل الهادفة لمنع تفاقم وتوسع الصراع.