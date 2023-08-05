الأرصاد: نستطيع توقع حالة الطقس لمدة 3 أشهر (فيديو)

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، إنه يمكن توقع حالة الطقس لمدة قد تصل إلى 3 أشهر.

الإدارة العام للأرصاد الجوية تعمل لمدة 24 ساعة

وأضاف شاهين، في لقائه مع الإعلامي جابر القرموطي، ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر قناة CBC: “ الإدارة العام للأرصاد الجوية تعمل لمدة 24 ساعة، مقسمة إلى ثلاث أقسام، مشيرا إلى أن متابعة حالة الطقس أول بأول شئ ضرورى على مدار الساعة.

وأكد مدير مركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة لـ لأرصاد الجوية، أن هناك تغير في التوزيعات الضغطية بشكل كبير، لذلك نواجه يوميا تغير في المناخ وأحوال الطقس.

ومن جانبها، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنّه على مدار شهر أغسطس نتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي في معظم الأيام، وبالتالي ترتفع نسب الرطوبة بشكل كبير في الجو وأحيانا تتجاوز 95% على المناطق الساحلية المطلة على البحر المتوسط وتتجاوز 85 % على القاهرة الكبرى، ونسب الرطوبة لا تتجاوز 30% في جنوب الصعيد نهارا.

وأضافت “غانم” خلال مداخلة هاتفية : "نتوقع أن تكون قيمة الحرارة العظمى على القاهرة في الظل خلال فترة النهار 35 درجة مئوية أما المحسوسة وستكون 38 أو 39 درجة مئوية بسبب نسب الرطوبة في الجو".



وتابعت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنّ أجواء اليوم ستكون حارة رطبة على القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية ومحافظات الوجه البحري وشديدة الحرارة في المناطق الجنوبية شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترات النهار، وهناك زيادة في فترات سطوع أشعة الشمس.