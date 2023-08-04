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السبت 05 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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الأرصاد تحذر من ارتفاع في درجات الحرارة.. فيديو

موجة حارة
موجة حارة

قال الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال الساعات القادمة ارتفاع مؤقت وطفيف في درجات الحرارة نسبة تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية، لتسجل درجة الحرارة.

حرارة العظمي على القاهرة بين 37 و38 درجة مئوية، مشيرا إلى أن الطقس سيعود إلى معدلاته الطبيعة بداية من يوم الاثنين القادم.

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وأضافت في مداخلة هاتفية لبرنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى، على قناة الحدث اليوم، ما زلنا هناك تؤثر بمنخفض الهند الموسمي، مما يزيد نسب الرطوبة ويعطينا إحساس أكثر بارتفاع درجات الحرارة، مع مرور كتل هوائية شديدة الحرارة على البحر المتوسط.

وحذرت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، من تكوين شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية القريبة من المسطحات المائية خلال الساعات الأولى من الصباح الباكر، بالإضافة إلى فرص سقوط للأمطار في المناطق الجنوبية.

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