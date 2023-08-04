لفظ شاب فى العقد الثالث من عمره أنفاسه الأخيرة، صدمته سيارة أثناء عبوره الطريق بـمنطقة منشأة القناطر، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

سيارة مسرعة تنهي حياة شاب بمنشأة القناطر:

البداية بتلقي غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغًا من الأهالى؛ يفيد وجود مصادمة بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقل المباحث لمكان الواقعة.

بالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب فى العقد الطريق بمنشأة القناطر صدمته سيارة، مما أسفر عن مصرعه، وتمَّ نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تحفظ فريق من رجال المباحث من كاميرات المراقبة لتفريغها للوقوف على ملابسات الواقعة، وتم ضبط مالك السيارة وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

مصرع عامل جراء اصطدام سيارة نقل بالعبور:

في واقعة أخري، شهدت إحدى التجمعات السكنية "تحت الإنشاء" بمدينة العبور، بمحافظة القليوبية، مصرع عامل، إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، جراء اصطدام سيارة نقل تانك مياه به أثناء رجوعها للخلف بدائرة قسم شرطة العبور، جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرَّحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.

البداية كانت عندما تلقى اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول العبور، يفيد بورود بلاغ من مستشفى العبور التخصصي باستقبال جثة عامل لقى مصرعه إثر إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، بدائرة القسم.

على الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة، وتبين مصرع "جابر ع ج"، 34 سنة، عامل سيراميك، ومقيم ببني سويف، أثناء قيامه بالعمل بإحدى التجمعات السكنية الجديدة "تحت الإنشاء"، وقيام قائد سيارة بالرجوع للخلف اصطدم به عن طريق الخطأ، ما تسبب في إصابته بنزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل الجثة لمستشفى العبور التخصصي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، وصرَّحتْ بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطبيب الشرعي، وتم التحفظ على السيارة وقائدها.