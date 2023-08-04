مصرع شخصين وإصابة 13 من أسرة واحدة في حادث تصادم بالشرقية

تعرضت أسرة بين وفاة وإصابة إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص في الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، أسفر عن مصرع شخصان، فيما أصيب 13 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد.

من القليوبية إلي الشرقية .. مصرع شخصين وإصابة 13 من أسرة واحدة في حادث تصادم بين سيارتين

وتم نقل المصابين إلى مستشفى الزوامل وبلبيس المركزى، لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية ، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص على الطريق الأوسطي بناحية نزلة المنير بمركز مشتول السوق، ما أسفر عن إصابة 13 شخصا ومصرع شخصين.

وتبين من التحريات الأولية أن جميع المصابين والمتوفين من أسرة واحدة من شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل 11 من المصابين إلى مستشفى الزوامل المركزي و2 مصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقى الإسعافات اللازمة، وتم نقل الجثتين إلى مشرحة مستشفى الزوامل المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، التي صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وتم رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام المركبات.

بسبب قطعة أرض ..ضبط المتهمين بالتشاجر فى الواحات البحرية بالجيزة

في واقعة اخري ، ألقت إدارة المباحث بمديرية أمن الجيزة، القبض على المتهمين بالتشاجر، بمنطقة الواحات، بسبب خلافات متعلقة بقطعة أرض، أسفرت عن إصابة شخصين، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

و البداية كانت بتلقي الاجهزة الامنية بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا يفيد نشوب مشاجرة بين عدد من الأشخاص بمنطقة الواحات البحرية.

انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن مشاجرة نشبت بين عدد من الأشخاص بسبب خلافات على ملكية قطعة أرض، وأسفرت المشاجرة عن إصابة شخصين.

تمكن رجال المباحث من القبض على المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وحرر محضر بالواقعة، لتباشر النيابة المختصة التحقيق.