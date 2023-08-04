تعرض سائق للإصابة في حادث تصادم توك توك مع سيارة ميكروباص على طريق شبين القناطر- قليوب دائرة مركز شرطة شبين في محافظة القليوبية بسبب السرعة، وتم نقل المصاب إلى مستشفى شبين القناطر، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

بسبب السرعة.. إصابة سائق في حادث تصادم توك توك وسيارة ميكروباص بالقليوبية:



كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم أمير الكومى، رئيس مباحث مركز شرطة شبين القناطر، يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق شبين القناطر- قليوب بسبب السرعة ووجود مصاب.



انتقلت قوات الأمن وتبين أن الحادث وقع أمام منطقة أبو المعاطى دائرة مركز شرطة شبين القناطر وأسفر الحادث عن إصابة سائق التوك توك، وتم نقله إلى المستشفى ورفع السيارة والتوك توك من عرض الطريق، وتحرر محضرًا بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق.

وفي واقعة أخرى، شهدت جزيرة بلي التابعة لدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، مشاجرة عنيفة بين طرفين، أحدهما موظف ونجله تعديا بسلاح أبيض خنجر، على "حداد مسلح"، وأصاباه إصابات بالغة.

وقال أحد شهود العيان في القرية، إن الموظف ونجله أطلقوا كلبًا مفترسًا صوب الشاب لكى يبثوا الرعب في قلب، وقام الأب بتكتيف الشاب ليقوم نجله المتهم الثانى بطعنه طعنات نافذة عدة بالقلب وتركوه غارقًا في دمائه أمام المارة.

وأشار إلى أنه تم نقله إلى مستشفى بنها الجامعي، إذ قام فريق الإنقاذ بعمل عمليات فورية له، منها استئصال الطحال ونصف فص من الكلى وجزء من الأمعاء، وتحويل مجرى البراز ومنتظر عمليات أخرى داخل العناية المركزة بالمستشفى، منوهًا إلى أنه كان يعمل حداد مسلح ويساعد أسرته فى تدبير مصاريف المعيشة إذ إنه من أسرة على قد حالها.



وكان اللواء نبيل سليم، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، قد إخطارًا من مأمور مركز شرطة بنها بورود بلاغ من مستشفى بنها الجامعي يفيد بإصابة شاب بطعنات متفرقة بالجسد من سلاح أبيض على يد موظف ونجله، بقرية جزيرة بلي التابعة لدائرة المركز.



بالانتقال والفحص، تبين إصابة أحمد. س. ح، 22 عامًا، عامل، بطعنات من سلاح أبيض خنجر سددها له س.ح موظف ونجله أحمد. س 19 سنة طالب فى أنحاء متفرقة بالجسد، نتج عنها جروح وإصابات متفرقة بالجسد، لوجود خلافات سابقة بينهما، جرى ضبط المتهمين، وتحرر محضرًا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات والتى أمرت بحبس المتهمين.