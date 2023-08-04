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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يُعلن التعاقد مع يوسف أسامة نبيه.. رسميًا

يوسف أسامة نبيه لاعب
يوسف أسامة نبيه لاعب بيراميدز

 حرصت الإدارة التنفيذية لنادى بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي دعم فريق الكرة الأول، بأفضل العناصر خلال فترة الانتقالات الحالية استعدادًا للموسم الجديد والمشاركات المحلية والقارية.

 

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 رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع يوسف أسامة نبيه:

 أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

 

 

 ويوسف أسامة نبيه من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم المصرية وهو من مواليد سبتمبر عام ٢٠٠٠ ويبلغ من العمر ٢٢ عامًا، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

 

 

 ولعب يوسف من قبل في صفوف أندية إنبي وأسوان والزمالك، ويعتبر من أكثر المواهب الشابة التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية.

 

 