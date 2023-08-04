بيراميدز يُعلن التعاقد مع يوسف أسامة نبيه.. رسميًا

حرصت الإدارة التنفيذية لنادى بيراميدز بقيادة المهندس ممدوح عيد، الرئيس التنفيذي دعم فريق الكرة الأول، بأفضل العناصر خلال فترة الانتقالات الحالية استعدادًا للموسم الجديد والمشاركات المحلية والقارية.

رسميًا.. بيراميدز يُعلن التعاقد مع يوسف أسامة نبيه:

أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده مع المهاجم الشاب يوسف أسامة نبيه، في صفقة انتقال حر، في إطار رؤية وخطة النادي للاعتماد على اللاعبين الواعدين ودعم الفريق بأفضل اللاعبين والمواهب الشابة.

ويوسف أسامة نبيه من أفضل المواهب الشابة في كرة القدم المصرية وهو من مواليد سبتمبر عام ٢٠٠٠ ويبلغ من العمر ٢٢ عامًا، ويجيد اللعب في مركز المهاجم والجناح الأيسر.

ولعب يوسف من قبل في صفوف أندية إنبي وأسوان والزمالك، ويعتبر من أكثر المواهب الشابة التي لفتت الأنظار خلال المواسم الماضية.