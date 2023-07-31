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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بيراميدز يعلن التعاقد مع ثلاثي فيوتشر

بيراميدز
بيراميدز

أعلن أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق تعاقد نادي بيراميدز مع محمد رضا بوبو ومهند لاشين، ومحمود مرعي ثلاثي فريق فيوتشر.

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وقال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "بيراميدز سيتعاقد مع محمد رضا بوبو ومهند لاشين ومحمود مرعي، قادمين من فيوتشر".
واختتم: "فيستون ماييلي واحد من اللاعبين المميزين جدا". 

في سياق متصل أعلن نادي بيراميدز عن تعاقده بشكل رسمي مع الهداف الدولي الكونغولي فيستون ماييلي، مهاجم نادي يانج أفريكانز التنزاني، لدعم خط الهجوم في الموسم الجديد.

مسيرة رائعة لفيستون ماييلي قبل انضمامه لبيراميدز

وفيستون ماييلي هو مهاجم دولي من الكونغو الديمقراطية ويبلغ من العمر ٢٩ عاما، وسبق له تمثيل نادي فيتا كلوب الكونغولي، قبل أن يرتدي قميص يانج أفريكانز منذ ٢٠٢١.

ولعب ماييلي ١٧ مباراة في دوري أبطال أفريقيا في وقت سابق وسجل ١١ هدفا وصنع ٣ أهداف أخرى، كما أنه لعب ٣١ مباراة سابقة بكأس الكونفدرالية الأفريقية، سجل خلالها ١٨ هدفا وصنع ٦ آخرين، وهو هداف النسخة السابقة في الكونفدرالية.

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