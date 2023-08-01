عاجل
التعليم العالي تكشف سبب الإقبال على الجامعات التكنولوجية (فيديو) أول رد من التعليم على الطالبة الحاصلة على 4% في الثانوية (فيديو)
الثلاثاء 01 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

هاني السعيد : خطة بيراميدز واستراتيجيته واضحة في الصفقات ..ولا نتعاقد مع لاعب بالصدفة

هاني السعيد
هاني السعيد

أبدى الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لنادي بيراميدز ارتياحه بالمكانة الكبيرة التي أصبح عليها النادي محليا وقاريا، والذي هو ثمار مجهود شاق وإخلاص خلال السنوات الماضية من الإدارة التنفيذية لبيراميدز. 

إقرأ أيضًا..

txt

محامي حسين الشحات: لاعبون في بيراميدز أدانوا تصرفات الشيبي

txt

بيراميدز يعلن التعاقد مع ثلاثي فيوتشر

أضاف المدير الرياضي أن نهج بيراميدز خلال المواسم الماضية في التعاقدات الجديدة جعل الأمور أسهل بكثير، والنادي واضح في تعاملاته بشأن الصفقات، ويمتلك إدارة تعاقدات تعمل وفق أسس واضحة، ولا يتعاقد مع اللاعبين بالصدفة ولكن وفق رؤية بعد متابعة دقيقة ودارسة وتحليل جيد لاحتياجات الفريق، على مدى موسم كامل وأكثر، وبعد عمل مخلص ومتواصل، ولا يتعاقد مع لاعب بالصدفة أو لمجرد أن ناديه استغنى عن خدماته، وأنه يدرك جيدا أن هناك محاولات لاستغلال اسم النادي من خلال بعض اللاعبين ووكلائهم للحصول على عقود أخرى وبمقابل مادي أكبر.

وبسؤاله عن آخر الشائعات بشأن التعاقد مع أحد اللاعبين الذين لم يسجله ناديه، رفض المدير الرياضي ذكر اسم اللاعب، مشددا على أن هناك لاعبين ووكلاء لاعبين يحاولون تسويق أنفسهم من خلال ربط اسمهم بأندية كبيرة، ونحن سعداء بتلك المكانة الكبيرة، ولكننا لن نعطي الفرصة لأحد أن يستغل اسم بيراميدز أو يضلل الأندية الأخرى بمفاوضات غير حقيقية، لأن خطة بيراميدز واستراتيجيته واضحة في الصفقات والتعاقدات، واللاعب المذكور لم أسمع اسمه من قبل، ومن يتحدث مرة أخرى بشكل غير حقيقي عن النادي ومفاوضات وهمية مع لاعبين سيتم الكشف عنه للصالح العام للأندية والكرة المصرية.

مواد متعلقة

رسمياً.. بيراميدز يعلن تعاقده مع هداف الكونفدرالية

لاعب الفتح المغربي يرفض عرض بيراميدز

بيراميدز يجدد عقد شريف أكرامي (رسميًا)

بيراميدز يحسم الجدل حول الإشاعات المُثارة ضد مساعد باتشيكو

بيراميدز ينتصر على النجوم في أزمة مستحقات محمود صابر

مختار مختار: هزيمة الأهلي من بيراميدز مفاجأة ..ولدي تحفظ على اداء الفريق مع كولر

سر تدخل رئيس بيراميدز في أزمة اعتداء حسين الشحات على الشيبي

بيراميدز يرد على بيان حسين الشحات بشأن واقعة الشيبي

الجريدة الورقية