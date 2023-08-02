الأربعاء 02 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

البطولة العربية.. موعد مباراة الترجي والصفاقسي والقناة الناقلة

الترجي والصفاقسي
الترجي والصفاقسي التونسي

يلتقي فريقا الترجي بنظيره الصفاقسي في قمة تونسية من العيار الثقيل، التى تجمع الفريقين، مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة الملك سعود الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة بكأس الملك سلمان للأندية.

 

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موعد مباراة الترجي والصفاقسي فى البطولة العربية والقناة الناقلة 

و يتقابل الترجي التونسي مع نظيره الصفاقسي التونسي اليوم، على استاد مدينة الملك سعود الرياضية في تمام الساعة 6 مساء عبر قناة SSC HD

 

موقف الترجي والصفاقسي قبل مباراة اليوم فى البطولة العربية 

 

يدخل فريق الترجي التونسي محتلا المركز الثالث فى جدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد نقطة واحدة، فيما يتذيل نادي الصفاقسي التونسي جدول الترتيب بدون بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالى منذ انطلاق البطولة.

 

الترجي والصفاقسي

 

الترجي والصفاقسي

 

الترجي والصفاقسي

 

وتأكد رسميًا مغادرة فريق الصفاقسي التونسي منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد الخسارة في المباراة الثانية على التوالي.

 

وتقام البطولة العربية للأندية الأبطال حاليًا في المملكة العربية السعودية وتستمر منافساتها حتى 12 أغسطس الجاري.

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