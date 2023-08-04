مدرب الزمالك الأسبق: أتمنى احتراف زيزو في أوروبا

أكد خالد جلال ، المدير الفني الأسبق للزمالك ، أنه يتمنى احتراف أحمد سيد (زيزو) نجم الفريق الأبيض في أوروبا لأنه لاعب مميز وموهوب ويستحق التحية على أداءه في البطولة العربية.

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وأشار جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن زيزو لاعب موهوب وحقق النجاحات مع الزمالك خلال مشواره.

وأوضح أن شيكابالا أحد رموز الزمالك وكلماته بعد المباراة ومستواه في اللقاءات الأخيرة بالبطولة العربية كان مميزاً.

في سياق متصل اعتلى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف ببطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الحالية لموسم 2022 ـ 2023.

واستطاع أحمد سيد زيزو فى التواجد بالمرتبة الأولى بقائمة الأكثر صناعة للأهداف بالدوري الممتاز برصيد 13 مساهمة، ويأتى وليد الكرتي لاعب بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 8 صناعة تهديفية، ويحتل المركز الثالث كلا من رمضان صبحى من بيراميدز و إلياس الجلاصي من المصري البورسعيدي برصيد 7 مساهمات لكلا منهما، وأخيرا تواجد على معلول الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى المركز الرابع برصيد 6 مساهمات تهديفية.