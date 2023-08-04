الجمعة 04 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مدرب الزمالك الأسبق: أتمنى احتراف زيزو في أوروبا

زيزو
زيزو

أكد خالد جلال ، المدير الفني الأسبق للزمالك ، أنه يتمنى احتراف أحمد سيد (زيزو) نجم الفريق الأبيض في أوروبا لأنه لاعب مميز وموهوب ويستحق التحية على أداءه في البطولة العربية.

إقرأ أيضًا..

txt

زيزو يسجل الأول للزمالك في شباك النصر السعودي

txt

الاتحاد السكندري يُنهي تعاقده مع زيزو بالتراضي


وأشار جلال عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إلى أن زيزو لاعب موهوب وحقق النجاحات مع الزمالك خلال مشواره.
وأوضح أن شيكابالا أحد رموز الزمالك وكلماته بعد المباراة ومستواه في اللقاءات الأخيرة بالبطولة العربية كان مميزاً.

في سياق متصل اعتلى أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك صدارة قائمة الأكثر صناعة للأهداف ببطولة الدوري المصري الممتاز بنسخته الحالية لموسم 2022 ـ 2023.

واستطاع أحمد سيد زيزو فى التواجد بالمرتبة الأولى بقائمة الأكثر صناعة للأهداف بالدوري الممتاز برصيد 13 مساهمة، ويأتى وليد الكرتي لاعب بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 8 صناعة تهديفية، ويحتل المركز الثالث كلا من رمضان صبحى من بيراميدز و إلياس الجلاصي من المصري البورسعيدي برصيد 7 مساهمات لكلا منهما، وأخيرا تواجد على معلول الظهير الأيسر بالفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلي فى المركز الرابع برصيد 6 مساهمات تهديفية.

مواد متعلقة

شاهد.. الزمالك يعزز تقدمه على الاتحاد المنستيري بهدف "زيزو"

أوسوريو يعقد جلسة خاصة مع حمدي علاء في حضور زيزو

الأهلي يبدأ محاولاته لضم زيزو واللاعب يطلب 30 مليون جنيه للتوقيع

حقيقة مفاوضات الأهلي مع زيزو ومصطفى فتحي

ميدو: زيزو النقطة المضيئة في موسم الزمالك الكارثي

أحمد سيد زيزو يحطم رقم مميز بعد مباراة الزمالك وفاركو

زيزو والجزيري يقودان تشكيل الزمالك الرسمي أمام فاركو بالدوري

الشناوي "يواسي" زيزو بعد هزيمة القمة (صور)