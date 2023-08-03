زيزو يسجل الأول للزمالك في شباك النصر السعودي

البطولة العربية

أحرز أحمد سيد زيزو هدف الزمالك الأول فى مرمى النصر السعودي عن طريق ضربة جزاء أحتسبت للأبيض سجلها ببراعه على يمين حارس العالمى لتعلن الدقيقة 53 تقدم الفارس الأبيض بهدف نظيف.

هدف الزمالك الأول..

تشكيل الزمالك..

حراسة المرمى: محمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - حمزة المثلوثي.

خط الوسط: أحمد فتوح - نبيل عماد دونجا - عمرو السيسي.

خط الهجوم: محمود عبد الرازق "شيكابالا"، سيف الدين الجزيري، أحمد سيد "زيزو".

و الغى رضوان جيد حكم مباراة الزمالك و النصر السعودي، هدف عبد الرحمن غريب لاعب الأخير، في الدقيقة 11، بداعي التسلل.

و شهدت الدقيقة الـ 7 انفراد لـ سيف الجزيري لاعب الزمالك بمرمى النصر السعودي، لكن رضوان جيد حكم الساحة ألغى الهدف أيضًا بداعى التسلل.

تشكيل النصر السعودي

حراسة المرمى: نواف العقيدي.

خط الدفاع: سلطان الغنام، علي لاجامي، عبدالله مادو، أليكس تيليس.

خط الوسط: مارسيلو بروزوفيتش، سيكو فوفانا.

خط الوسط الهجومي: عبد العزيز العليوة، أندرسون تاليسكا، عبدالرحمن غريب.

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.