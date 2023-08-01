الاتحاد السكندري يُنهي تعاقده مع زيزو بالتراضي

أعلن مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري برئاسة محمد مصيلحي فسخ تعاقده مع محمود عبد العزيز لاعب الوسط بالتراضي ، بناءًا على رغبة من اللاعب والمدير الفني للفريق السكندري طارق العشري.



كان مجلس إدارة الاتحاد السكندري، قد تعاقد مع محمود عبد العزيز لاعب وسط الزمالك والإسماعيلي السابق خلال العام الماضي، وبفترة تعاقد تمتد لـ 3 سنوات.

ومن المقرر أن يحصل اللاعب على الاستغناء الخاص به خلال الساعات المقبلة.



وأكد طارق العشرى، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، على إقامة معسكر إعداداي للفريق السكندري ، استعداداً لانطلاق الموسم الجديد من الدورى الممتاز.

ومن المقرر وفقًا لما حدده المدير الفنى الجديد للفريق السكندرى أن يبدأ المعسكر 6 أغسطس الجاري.