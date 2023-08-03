الأمن يكشف لغز الغدر بمسن في الإسماعيلية

كثفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية جهودها في كشف ملابسات إصابة صاحب سيارة ملاكى بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى، عقب تعرضه للسرقة.

وكشفت تحريات المباحث أن المتهمين 4 أشخاص، بينهم متهم وزوجته وأثنين أخرين من أقاربهم وتمت استعادة السيارة المسروقة.

تفاصيل الواقعة

البادية كانت بتلقي مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا من نقطة شرطة المجمع الطبي بالإسماعيلية يفيد بوصول يوسف حسن هاشم بالمعاش مصاب بسحجات بالجسم وتوفى عقب وصوله المستشفى.

وانتقلت الأجهزة الأمنية، على الفور إلى المستشفى وبسؤال شقيقه أكد أن المجنى عليه عقب خروجه على المعاش قام بالعمل على سيارته الملاكى لتوصيل الركاب مشاوير خاصة وسفر.

وأضاف بأنه شقيقه خرج اليوم من منزله بالكيلو 2 وذهب للإسماعيلية بسيارته للعمل عليها فى مشاوير خاصة لتوصيل الركاب.

وتابع أنه بعد عدة ساعات اتصل عليه أحد الأشخاص ليخبره أن شقيقه تم العثور عليه ملقى على الطريق، وتم نقله إلى مجمع الإسماعيلية الطبي ولكنه فارق الحياة فور وصوله بعد أن تمت سرقة سيارته الملاكى.

وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات، أمكن ضبط المتهمين وبتضييق الخناق عليهم، اعترفوا باستدراج المجنى عليه الى مكان العثور عليه وسرقة سيارته، وبإرشادهم تم ضبط السيارة المبلغ بسرقتها عقب ارتكاب الواقعة.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة التى قررت انتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتسليم الجثة لذويها عقب التشريح.