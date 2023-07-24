انتشال جثة شاب غارقا فى مياه النيل ببنى سويف

إنتشال جثة شاب غارقا فى مياه النيل ببنى سويف

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف منذ قليل، جثة شاب غارقا في مياه النيل خلف نادي المهندسين بمدينة بني سويف، وجرى نقل جثته إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي، تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل في بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، اخطارًا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة شاب طافية بمياه نهر النيل خلف نادي المهندسين، والذي وجه بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتوجيه قوات الإنقاذ النهري بمديرية الأمن لانتشال الجثة، واتخاذ الإجراءات القانونية القانونية اللازمة.

انتشال جثة شاب طافية بمياه النيل في بني سويف

وانتقلت قوات الإنقاذ النهري بمديرية أمن بني سويف إلى موقع البلاغ، وتمكنوا من إنتشال الجثة ونقلتها سيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

وتبين من التحريات الأولية أن الجثة لشاب يدعى" محمود. ح .ع" يبلغ من العمر 37 عام، ويقيم بمحافظة المنيا، وجرى إيداع الجثة مشرحة مستشفى بني سويف التخصصي تحت تصرف جهات التحقيق والشرطة.

اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

تحرر محضر بالحادث وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيق والتي أمرت بتحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.