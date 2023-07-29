انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام في منشأة القناطر

تعرض شاب للغرق أثناء الاستحمام بأحد الترع بدائرة قسم شرطة منشأة القناطر، وتمكن رجال الإنقاذ النهري من انتشال الجثة، وتم نقلها إلي ثلاجة المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

هرب من الحر ..انتشال جثة شاب غرق أثناء الاستحمام فى منشأة القناطر

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة ،بلاغا من غرفة عمليات النجدة ، مفادها غرق شخص فى مياه ترعة ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بقوات الإنقاذ النهري، وتم انتشال الجثة ونقلها إلي ثلاجة احدى المستشفيات .



ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة ، وتم اتخاذ كافة الإجراءت القانونية اللازمة حيال الواقعة



وفى سياق اخر عاقبت محكمة جنايات سوهاج، اليوم السبت، المتهم «ع.ا.م- عامل» بالحبس سنة مع الشغل، لاتهامه بإحداث عاهة مستديمة للمجنى عليه «م.ع.ا» بدائرة مركز طما شمال سوهاج.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبد الرحمن محمد عبد الحافظ وعضوية المستشارين محمد فتحي صادق وعماد الدين عزت بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

بداية الواقعة عندما تلقي مركز طما بلاغا من المجنى عليه، بقيام المتهم بالتعدي عليه بالضرب وإحداث عاهة مستديمة له بسبب خلافات بينهما.

وكشفت التحريات صحة أقوال المجنى عليه، حيث قام خلالها المتهم بالتعدي عليه بالضرب محدثا إصابته والتي تسببت له في عاهة مستديمة.

وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تم القبض على المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتمت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات والتي أصدرت حكمها المتقدم.