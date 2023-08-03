ننشر المصروفات الدراسية في جامعة العلمين الدولية 2023

تنشر بوابة الوفد الإلكترونية قيمة المصروفات الدراسية للبرامج الدراسية في جامعة العلمين الدولية للعام الدراسي 2023-2024.



ويتساءل طلاب الثانوية العامة 2023 عن قيمة المصروفات الدراسية في الجامعات الأهلية قبل التقديم في برامج تلك الجامعات.

وأعلنت جامعة العلمين الدولية فتح باب التقدم للالتحاق ببرامجها المتميزة في العام الدراسي 2023-2024 منذ يوم الثلاثاء الموافق 9 مايو 2023 وحتى نهاية سبتمبر المقبل، للطلاب المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يُعادلها للعام الحالي 2023 أو العام السابق 2022 تطبيقًا لقواعد القبول والالتحاق التي أقرها مجلس الجامعات الخاصة والأهلية.

وتشمل الشهادات المعادلة ما يلي: (التعليم الأزهري، شهادات مدارس المتفوقين ومدارس النيل، الشهادات الأجنبية الممنوحة من داخل مصر وخارجها، الشهادات من الدول العربية)، طبقًا لقواعد المعادلة المعمول بها.

وتوفر جامعة العلمين الدولية للطلبة المتقدمين الفرصة للانضمام إلى 9 مجالات: الصيدلة، وطب الأسنان، والهندسة، والأعمال، وعلوم الحاسب، وهندسة الحاسب، والفنون والتصميم، وعلوم الصحة العامة والعلوم الأساسية المتقدمة.

وللتقديم في برامج جامعة العلمين الدولية عبر موقعهم الرسمي بشكل مباشر (اضغط هنا).

ويمكن للطلاب الحضور إلى مقر الجامعة بمدينة العلمين الجديدة في حالة الحاجة للمساعدة في استيفاء استمارة التقدم، يتم قبول الطلاب المستوفين للشروط بأسبقية التقدم واستكمال الأوراق المطلوبة وحتى نفاد الأماكن المتاحة لكل برنامج بالجامعة.

نبذة عن جامعة العلمين الدولية:

جامعة العلمين الدولية هى جامعة أهلية مصرية غير ربحية، تقع في مدينة العلمين الجديدة، بمحافظة مطروح شمال مصر، أنشأت بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 435 لسنة 2020 واُفتتحت سنة 2020.

تقع جامعة العلمين الدولية على مساحة 150 فدانًا تقريبًا، وتضم مكتبة مركزية ومسرحًا خارجيًا ومنطقة رياضية وترفيهية ومستشفى جامعي ومستشفى أسنان ومبنى إدارة الجامعة و10 مباني للكليات و4 أبراج سكنية للطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين، فضلًا عن 9 عمارات سكنية إضافية خارج الحرم الجامعي بحي الإسكان المتميز.

المصروفات الدراسية في جامعة العلمين الدولية 2023: