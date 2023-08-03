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الخميس 03 أغسطس 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

بالأرقام.. تفاصيل أزمة عقود لاعبي الإسماعيلي

فريق الإسماعيلي
فريق الإسماعيلي

كشف أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية السابق عن تفاصيل أزمة حادة تواجه الإسماعيلي بسبب ارتفاع قيمة عقود اللاعبين بما لا يتناسب مع قدرات الدراويش المالية.

وأشار ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور إلى أن الإسماعيلي دفع ثمن المشاكل الخاصة بارتفاع قيمة العقود الخاصة ببعض لاعبي الدراويش.

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وأوضح أن الإسماعيلي تعاقد مع التونسي حمدي النقاز بعقد سنوي قيمته 300 ألف دولار وهو لاعب محترم ولكنه لم يقدم الإضافة لصالح الدراويش.

الإسماعيلي تعاقد مع لاعبين مغمورين برواتب ضخمة

وأكد أن الإسماعيلي تعاقد مع لاعبين مغمورين برواتب سنوية ضخمة لا تتناسب مع قدرات النادي.

وأضاف:" الإسماعيلي مديون بمبلغ يتخطى مليون و800 ألف دولار للجزائري محمد بن خماسة وأيضاً بمبلغ أكثر من مليون دولار للأرجنتيني دييجو فرناندو وأيضاً للفلسطيني خالد النبريص والإيفواري جيان موريل".