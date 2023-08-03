علي أبوجريشة: الإسماعيلي غارق في الديون وحذرت "الكومي" من هذا السيناريو

أكد علي أبوجريشة ، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي ، أن أزمة قيد لاعبي الدراويش في الموسم المقبل جاءت بسبب ارتفاع قيمة الرسوم من جانب اتحاد الكرة.

وقال أبوجريشة عبر برنامج (الريمونتادا) بقناة (المحور) إن اتحاد الكرة بالغ في قيمة الرسوم التي فرضها لقيد اللاعبين موضحاً أنه يجب تخفيض هذه الرسوم خاصة أن كرة القدم اللعبة الشعبية الأولى في مصر.

وأوضح أن هناك مخالفات جسيمة من مجلس الإسماعيلي السابق في إبرام تعاقدات أكبر من القدرات المالية للنادي.

وأضاف:" حذرت يحيى الكومي رئيس الإسماعيلي السابق من الإنفاق المبالغ به وقيمة التعاقدات ، وسألته بوضوح هل تملك المال للوفاء بهذه العقود؟ وأكد أنه يملك المال ثم رحل سريعاً والآن الإسماعيلي يدفع الثمن".

وأشار إلى أن الإسماعيلي الآن غارق في الديون والمشاكل المالية واللجنة الفنية لا تملك المال وستضطر للانتظار لحين انتخاب مجلس جديد.

أبوجريشة الإسماعيلي "مصنع كورة" ولن يتم إغلاقه

أكد أبوجريشة أن القلعة الصفراء تواجه أزمة حادة بسبب أخطاء بالجملة تم ارتكابها في السنوات الأخيرة.

وأوضح أن الإسماعيلي "مصنع كورة" ودائماً يساهم في تخريج اللاعبين للمنتخبات الوطنية وهناك العديد من الأسماء.

وأشار إلى أنه لن يتم إغلاق الإسماعيلي ولن يتم السماح بذلك مستنكراً موقف اتحاد الكرة برفض قيد لاعبيه للموسم المقبل بسبب رسوم القيد المرتفعة.