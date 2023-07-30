إسلام كاظم: لا يوجد تقدير في قطاع ناشئين الإسماعيلي

أعلن المدرب إسلام كاظم اعتذاره عن العمل داخل قطاع الناشئين في النادي الإسماعيلي خلال الفترة القادمة بسبب عدم التقدير من القائمين على قطاع الناشئين بالنادي .

ونشر كاظم عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلاً:" للأسف الشديد اعلن اعتذاري عن العمل داخل بيتي النادي الاسماعيلي الفترة الحالية نظرا لعدم التقدير من قبل القائمين علي قطاع الناشئين بالنادي ".

وأضاف كاظم:" كنت اتمني ان استمر بمساندة النادي في ظل الظروف الصعبة التي تواجه فالجميع يسعي جاهدا للخروج بالنادي من المأزق الصعب ولكن هناك بعض الاشخاص يعملون علي عكس ذلك".

وعلى جانب متصل ، كشف صبري المنياوي عضو اللجنة الفنية بالنادي الإسماعيلي، عن حجم المديونيات المقررة على قلعة الدراويش.

وقال المنياوي : "الإسماعيلي مديون بمبلغ ربع مليار جنيه مصري، والنادي يمر بفترة صعبة، ويحتاج لتكاتف كل محبيه، حتى يعود لسابق عهده مرة أخرى".

وتطرق المنياوي إلى إمكانية احتراف عبد الرحمن مجدي، مشيرا إلى أنه "تلقى عرضا من أحد الدوريات العربية، للرحيل على سبيل الإعارة، لكن هناك خلافا حول المقابل المادي للإعارة".

وتابع: "عبد الرحمن يمكنه اللعب في الدوري الإنجليزي، إذا ما عمل بشكل احترافي".

وختم: "عبد الرحمن يريد الرحيل، والمقابل المالي قد يساهم في حل أزمة المنع من القيد، والنادي يحرص على إنهاء نزاعاته مع لاعبيه السابقين بشكل ودي".