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الخميس 03 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

طفل يسرق سيارة وتطارده الشرطة الأمريكية

طفل يقود سيارة
طفل يقود سيارة

سيارة تتحرك بسرعة، يقودها سائق خفي، لم يستطع المارة أن يتعرفوا عليه لصغر سنه، وعدم ظهورة من على كرسي القيادة.

وتحركت السيارة في الاتجاه المعاكس، واصدمت بإحدى السيارات، لتسبب في حادث مروري.   

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طفل يسرق سيارة

 تفاصيل الواقعة، قيام طفل يبلغ من العمر 8 أعوام، بسرقة سيارة في مونتغمري بولاية ألاباما الأمريكية، ليتحرك بسرعة في الشوارع.

وأبلغ  شاهد عيان أن هناك سيارة تصطدم بالمركبات،  وتتبع الشاهد السيارة ولكن عندما اقترب منها لاحظ بأن السائق طفل صغير.

تلقت الأجهزة الأمنية الأمريكية إخطرًا، بالواقعة، وتبدأ الشرطة في مطاردة السيارة المتمردة، ومطابته بالتوقف. 

وخلال مطاردة الشرطة له وبعد رفضه التوقف تسبب الطفل بحادث مروري، ولم يسفر الاصطدام عن إصابات.

وكشفت شرطة مونتغمري أنها عثرت على مسدس داخل السيارة، وأن الصغير ويواجه تهماً بما في ذلك السرقة ومحاولة المراوغة.

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