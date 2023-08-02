مصرع طفل وإصابة 7 أشخاص في حادث سير بالبحيرة

لفظ طفل أنفاسه الأخيرة، اليوم الأربعاء، وتعرض 7 آخرين للإصابة بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

وجاء ذلك بسبب وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الإقليمي اتجاه الضبعة بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

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وتمقل المصابين إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون لعمل الإسعافات الأولية وحرر محضر بالواقعة.

وكانت مديرية أمن البحيرة قد تلقت من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد استقبال مستشفى جراحات اليوم الواحد جثة طفل و 7 آخرين مصابين بجروح متفاوتة إثر تعرضهم لوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي بالطريق الإقليمي بالكليو 80 اتجاه القاهرة.

وقامت الجهات المسئولة بحفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى جراحات اليوم الواحد وجاري عمل الفحوصات الطبية للمصابين وحرر المحضر اللازم.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين وفاة طفل يدعى أنس إبراهيم دسوقي - 6 سنوات، مقيم شبرا الخيمة، وحفظت الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر المحضر اللازم.

فيما أسفر الحادث عن إصابة كل من محمد أشرف شعبان، 24 سنة، أحمد إبراهيم دسوقي، 6 سنوات، إياد إبراهيم دسوقي، 4 سنوات، أشرف محمد أشرف، بسنت مدحت محمد، 14 سنة، سلوى أحمد وهبه، 36 سنة، أية أشرف شعبان، 15 سنة، جميعهم مقيمون القاهرة ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.