بوتين وأردوغان يتفقان على تحديد مكان وموعد لقائهما قريبًا

اتفق الرئيسين الروسي، "فلاديمير بوتين"، والتركي، "رجب طيب أردوغان"، على أن يُحددا في وقت قريب مكان وموعد لقائهما الشخصي، حسبما أفاد المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، مساء اليوم الأربعاء.

وقال بيسكوف للصحفيين تعليقًا على الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، اليوم الأربعاء، "إنهما كانا يعتزمان عقد اللقاء منذ فترة طويلة، حتى قبل الانتخابات الرئاسية في تركيا".

وتابع: "ولكنهما قررا عدم القيام بذلك قبل الانتخابات، حتى لا تتوفر الفرصة للحاقدين، الذين كانوا سيوجهون اتهامات لموسكو بالتدخل في الشؤون الداخلية لتركيا. ولذلك قررا عقد اللقاء في وقت لاحق".

جدول أعمال أردوغان

وأشار إلى أن جدول أعمال أردوغان في أعقاب الانتخابات لا يزال حافلا، وأن تركيا لا تزال تتعامل مع آثار الزلزال.

وصرح بيسكوف: "إنهما اتفقا على أن يحددا بشكل دقيق وفي أقرب وقت المكان حيث سيحدث ذلك أولا، وثانيا المواعيد".

وأكمل أنه "سيتم القيام بكل ذلك عبر القنوات الدبلوماسية لأن جدول الأعمال يضم علاقاتنا الثنائية قبل كل شيء، وهي متعددة الأوجه، وأوكرانيا وقضية صفقة الحبوب بالطبع، التي قدم بوتين توضيحات كاملة لنظيره التركي بشأنها. وكذلك تبادل الآراء حول كافة القضايا العالمية التي تجلب أخبارا كل يوم".

من ناحية أخرى، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عن إجراء مناقشة صريحة ومفيدة بشأن أوكرانيا مع الدول الإفريقية، في قمة "روسيا – إفريقيا" التي انعقدت في سان بطرسبورغ.

وأشار الرئيس الروسي إلى أنه قبل نحو شهر، جرت مناقشة في سان بطرسبورغ، مع قادة عدد من الدول الإفريقية حول تسوية النزاع في أوكرانيا.