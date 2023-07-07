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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا تدعو أردوغان لقبول انضمام السويد للناتو

سوناك وأردوغان
سوناك وأردوغان

عبّر رئيس الوزراء البريطاني، "ريشي سوناك"، للرئيس التركي، "رجب طيب أردوغان"، عن أمله بأن يتمكن حلف شمال الأطلسي "الناتو" من المُصادقة على طلب السويد للعضوية في الحلف في وقت قريب.

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ووفقًا لما ذكرته وكالة "رويترز"، مساء اليوم الجمعة، قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء البريطاني إن الجانبين بحثا العديد من القضايا في اتصال هاتفي، اليوم الجمعة، على غرار أوكرانيا والعلاقات الثنائية والتعامل مع الهجرة غير الشرعية.

انضمام السويد إلى الناتو:

وأشار المتحدث إلى أن سوناك "شدد على الفوائد الملحوظة من انضمام السويد إلى الناتو، والتقدم الذي تم إحرازه في التعامل مع مخاوف تركيا الأمنية المشروعة، كما أعرب عن أمله بأن يتمكن الحلف من المصادقة على انضمام (السويد) بأسرع ما يمكن".

ويأتي ذلك قبل 3 أيام من قمة حلف الناتو بالعاصمة الليتوانية فيلنيوس، يومي 11 و12 يوليو الجاري.

من ناحية أخرى، أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده "ستتخذ القرار الأفضل" بشأن عضوية السويد في الناتو.

وقال أردوغان اليوم الجمعة، قبل أيام من قمة حلف شمال الأطلسي، "سنُناقش ذلك مع شركائنا في القمة التي ستعقد الثلاثاء في فيلنيوس، وسنتخذ القرار الأفضل مهما كان".

كما أكد أردوغان على تأييده لـ"سياسة الباب المفتوح"، رغم رفضه انضمام السويد إلى الناتو مُنذ مايو 2022 بسبب إيوائها مُقاتلين أكراد على أراضيها، حيث تساءل قائلاً "كيف يُمكن لدولة لا تنأى بنفسها عن المنظمات الإرهابية، أن تكون لها مساهمات في الناتو؟".

ونبه أردوغان في وقت سابق، إلى أن بلاده غير مستعدة للتصديق على عضوية السويد في "الناتو"، قائلاً إن "ستوكهولم ينبغي عليها أن تعمل بجدية أكبر فيما هو مطلوب منها"، كما أضاف بالقول "أوضحنا أن القتال الحازم ضد المنظمات الإرهابية والإسلاموفوبيا هما خطنا الأحمر".

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