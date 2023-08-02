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الأربعاء 02 أغسطس 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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داعية إسلامية تكشف عن أول حالة خلع في الإسلام.. فيديو

الدكتورة نيفين مختار
الدكتورة نيفين مختار الداعية الإسلامية

أكدت الدكتورة نيفين مختار الداعية الإسلامية، إن الزوجة عندما تطلب الخلع أو الطلاق، يجب أن يكون بسبب قوي.

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وأضافت الدكتورة نيفين مختار خلال حوارها، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي،  مساء اليوم الأربعاء أن الزوجة التي تطلب  الهلع أو الطلاق، دون سبب، قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: " يحرم عليها رائحة الجنة".

ولفتت إلى أن هناك رجال يكونوا بخلاء في كل شيء، فالزوج مكلف بـ اكل وشرب، وملبس، وعلاج، لكن الأشياء الترفيهية، ليست من الأساسيات.

أول حالت الخلع في الإسلام

وأشارت إلى أن هناك سيدة ذهبت لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وقالت  إنها لا تحب زوجها وتريد أن تطلق منه، فالرسول قال لها ماذا أخذتي منه، فقالت حديقة، فأمرها برد الحديقة، وأمر الزوج بـ أن يطلقها، وهذه كانت أول حالة خلع في الإسلام".

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