محامية: الخلع أفضل قانون إنساني وبسمة وهبة تصفه بالخطير (فيديو)

قالت المحامية مها أبو بكر، إنّ قانون الأحوال الشخصية غير إنساني، مشددةً على أن من حق أي سيدة أن تخلع زوجها؛ لأن الخلع لا أسباب له، فأسبابه الوحيدة هي أن المرأة لا تطيق زوجها.

وأضافت: "مفيش سيدة بتدخل المحكمة إلا وهي عندها أسباب قوية جدًا ومش قادرة تكمل، وهذا الأمر من واقع الخبرة والحياة"، مردفة: "الطلاق في هذه الحالات يكون كاشفا، ونادرا جدا تدخل سيدة المحكمة عشان بتهزر أو فاضية أو رايقة، كمان اللي داخلة المحكمة مش فاضية تكيد زوجها لو عندها طفل".

وأكدت أن قانون الخلع هو أفضل قانون إنساني على الإطلاق حصل في مصر، لترد عليها الإعلامية بسمة وهبة قائلة: "هذا القانون منصف لكنه خطير".

إصدار شهادة ميلاد الطفل

ولفت إلى أنّه في بعض الأحيان يتم اللجوء إلى تحريك قضية إثبات نسب من أجل إلزام مصلحة الأحوال المدنية بإصدار شهادة ميلاد للطفل حتى لا يكون ساقط قيد، إذ يجب أن يقيد في الأحوال المدنية في مدة بسيطة منذ ميلاده، وعندما تفوت هذه المدة يتم رفع هذه الدعوى.

وأضافت: "وفي مثل هذه الحالات يتم اللجوء للمجلس القومي للمرأة ويتم رفع الدعوى مجانا، يجب التعامل مع هذه المشكلة من الجذور، ولماذا الانتظار حتى وفاة الزوج حتى نقول إن للأم الحق في متابعة أحوال الأطفال؟".

وتابعت المحامية: "لماذا لا تتمكن الأم من إصدار شهادة ميلاد مثل الأب؟ هذا الأمر ليس ضد الشرع أو ضد الدين أو ضد المنطق، ويجب ان نعدل مسألة الولاية على النفس والمال"، جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج "90 دقيقة"، على قناة المحور.