الترجي يتعادل مع الشرطة العراقي في البطولة العربية

انتهت مباراة الترجي التونسي أمام الشرطة العراقي بالتعادل السلبي 0/0، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال “البطولة العربية”.

وشهدت المباراة اعتماد الفريق التونسي على الاستحواذ على الكرة، بينما لجأ لاعبي الشرطة العراقي للاعتماد على الهجمات المرتدة من الخلف للأمام، حيث وصلت نسبة الاستحواذ على الكرة لصالح الترجي بنسبة 61%، بينما كانت نسبة الـ 39% لصالح الشرطة العراقي.

وأضاع لاعبي الفريقين عدد من الفرص الخطيرة أمام المرمى، ليتألق حراس الفريقين خلال المباراة.

فيما قام حكم المباراة بإلغاء هدف للترجي التونسي مع نهاية اللقاء، ليخرج اللقاء بالتعادل السلبي 0/0.

ترتيب المجموعة

يتصدر الشرطة العراقي المجموعة برصيد 4 نقاط، بينما يحل اتحاد جدة في الوصافة مؤقتًا بـ 3 نقاط، والترجي ثالثًا بنقطة واحدة، والصفاقسي متزيل الترتيب بدون رصيد من النقاط.