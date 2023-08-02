كأس الملك.. موعد مباراة الشرطة العراقي واتحاد جدة السعودي والقناة الناقلة

يخوض فريق الكرة الأول بنادى الشرطة العراقي مباراة مرتقبة أمام إتحاد جدة السعودي مساء اليوم، على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى بكأس الملك سلمان للأندية الأبطال.

موعد مباراة الشرطة العراقي والاتحاد السعودي بالطبولة العربية والقناة الناقلة

ويعلب فريق الشرطة العراقي أمام نظيره الإتحاد السعودي اليوم، فى تمام الساعة 6 مساء، على استاد مدينة الملك فهد الرياضية، فيما يذاع اللقاء عبر قناة SSC HD

يدخل فريق الشرطة العراقي مباراة اليوم تحت شعار لا بديل عن الفوز وتحقيق الثلاث نقاط، ليحجز بطاقة التاهل الى الدور ربع النهائي بالبطولة العربية، فيما يقع فى المركز الثانى برصيد 4 نقاط محصلة فوزًا واحدًا وتعادل منذ انطلاق البطولة.

و على الجانب الأخر حجز نادي اتحاد جدة السعودي بطاقة التأهل الى الدور ربع النهائي ببطولة كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بنسختها الحالية التى تقام فعالياتها على الأراضي السعودية بعد تصدره ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط جمعها من فوزين متتاليين.

و تأكد رسميًا مغادرة فريق الصفاقسي التونسي منافسات كأس الملك سلمان للأندية الأبطال بعد الخسارة في المباراة الثانية على التوالي.

و تقام البطولة العربية للأندية الأبطال حاليًا في المملكة العربية السعودية وتستمر منافساتها حتى 12 أغسطس الجاري.