طارق حامد يغيب عن مباراة الاتحاد والشرطة في البطولة العربية

يغيب النجم الدولي المصري طارق حامد لاعب فريق الاتحاد السعودي عن قائمة النمور لمواجهة الشرطة العراقي في البطولة العربية للأندية "كأس الملك سلمان للأندية".

وقالت صحيفة الرياضية السعودية في تقرير نشرته اليوم: "من المرجح أن يغيب طارق حامد عن لقاء فريقه ضد الشرطة العراقي بالبطولة العربية يوم الأربعاء المقبل بسبب الإصابة القوية التي تعرض لها".

وتعرض طارق حامد لإصابة قوية في الوجه أثناء المشاركة في مباراة الاتحاد والصفاقسي التونسي التي أقيمت بين الفريقين أول أمس لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات وفاز فيها النمور بهدف نظيف.

جاءت الإصابة بعد تدخل عنيف من لاعب الصفاقسي بالقدم في وجه طارق حامد، الذي غادر الملعب مباشرة وتوجه إلى أحد المستشفيات القريبة من ملعب المباراة لتلقي العلاج.

موعد مباراة الاتحاد والشرطة والقناة الناقلة:

ويستعد الاتحاد لمواجهة الشرطة العراقي غدًا الأربعاء على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية)، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.

وستنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة بتوقيت أبو ظبي، وستذاع عبر قناة SSC الرياضية السعودية الحاصلة على حقوق بث البطولة.