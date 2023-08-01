موعد مباراة الزمالك والنصر القادمة في البطولة العربية والقناة الناقلة

يستعد الزمالك لخوض مواجهة صعبة ومصيرية ضد نادي النصر السعودي في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بـ البطولة العربية للأندية " كأس الملك سلمان للأندية ".

يدخل فريق الزمالك المباراة تحت قيادة المدير الفني كارلوس أوسوريو رافعًا شعار لا بديل عن الفوز والنقاط الثلاثة، من أجل اقتناص بطاقة التأهل للدور ربع النهائي من البطولة.

وخسر الزمالك من الشباب بهدف دون رد من ضربة جزاء سجلها إيفر بانيجا في المواجهة التي جمعتهما أمس على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية) لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بالبطولة.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة برصيد 3 نقاط بفارق نقطة وحيدة عن النصر المتصدر بـ 4 نقاط والشباب الوصيف برصيد 4 نقاط أيضًا، بينما يقبع الاتحاد المنستيري في المركز الرابع والأخير بدون نقاط.

موعد مباراة الزمالك والنصر :

من المقرر أن تقام مباراة الزمالك والنصر يوم الخميس المقبل الموافق 3 أغسطس الجاري على ملعب استاد مدينة الملك فهد الرياضية (الحوية).

وستنطلق المواجهة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، وستذاع عبر قناة SSC السعودية الرياضية الحاصلة على حقوق الحصرية لنقل البطولة العربية للأندية.