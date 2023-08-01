غرق ابن حسن يوسف يدفع الأرصاد لتوجيه نصائح عاجلة للمصطافين

حذرت د.منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المصطافين من التيارات الساحبة بقوة لعمق البحر، لافتة إلى أنها ظاهرة خطيرة قد تتجاوز سرعتها قدرة السباح وهي تختلف كلية عن "الدوامة" التي تسحب السباح لأسفل أم التيار الساحب فيسحب السباح لعمق المياه.

وأثار حادث غرق نجل الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي حالة من التعاطف والحزن على مواقع التواصل الاجتماعي، وكان الفقيد توفي خلال سباحته في أحد شواطيء الساحل الشمالي.

وشددت على خطورة وجود تيارات ساحبة بقوة إلى عمق البحر، ما يتسبب بحوادث غرق، مشيرة في ذات السياق إلى أهمية متابعة النشرات اليومية الأرصاد الجوية لتوخي الحيطة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة ON: "مهم جدا أن نعرف ما هو تيار السحب"، وهو شعور السباح بأن المياه تسحبه للداخل حيث تأتي الأمواج من منطقة ضعيفة بالأخص في الشواطئ الرملية تتجاوز سرعة السباح أحيانا وتسحبه للداخل.

وقدمت بعض النصائح للسباحين والمصطافين عبر علامات يمكن من خلالها تمييز خطورة المنطقة ووجود تيارات سحب بها، قائلة: “المنطقة التي بها تيار سحب عادة ليس بها موج بشكل كبير محاطة بأمواج لكن بقعة السحب تكون خالية من الأمواج مصحوبة بتغير في لون المياه ودرجة نقائها أحيانا تكون عكرة ومختلفة عن لون المنطقة المحيطة”.

وقدمت نصيحة للمصطافين في حالة تفاجئ بها وهو وسط الماء، قائلة:" الالتزام بالهدوء وتجنب الهلع والرجوع مع التيار من أهم عوامل الأمان".

وحذرت من مغبة بذل طاقة كبيرة والسير عكس التيار، قائلة: “لو سرت عكسه ببذل الطاقة بشكل أكبر لكن امش معناه ثم رفع اليد للمنقذين وأتحرك باتجاه اليمين والشمال بشكل مواز للشط وماينفعش امش عكس التيار”.