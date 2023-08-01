الأرصاد تحذر من طقس أغسطس.. الصعيد المتضرر الأكبر

حذر الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بـ هيئة الأرصاد الجوية، من ارتفاع درجات الحرارة في شهر أغسطس بشكل كبير، حيث تشهد البلاد موجات ارتفاع في الطقس .

وأضاف القياتي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة الحدث اليوم، أن معدلات الحرارة هذا العام ستكون أعلى من المعدلات الطبيعية، مؤكدا أن فترة الموجة لن تزيد عن ثلاثة أيام.

الأرصاد تحذر من طقس شهر أغسطس

وأشار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن محافظات جنوب الصعيد ستكون الأكثر تأثرا بـ الارتفاع في درجات الحرارة، ولكن القاهرة الكبرى لن تكون درجات الحرارة مرتفعة.

وبدأت تتحسن درجات الحرارة منذ بداية هذا الأسبوع بشكل كبير مقارنة بالأسابيع الماضية، مع استمرارا في ارتفاع نسب الرطوبة في الجو، ما يزيد الشعور بالأجواء الحارة.

ومازالت مصر تتأثر بامتداد منخفض الهند الموسمي الذي يصاحبه في أغلب الأحيان كتل هوائية محملة بكميات كبيرة من بخار المياه قادمة من ناحية البحر المتوسط، وهذا ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الرطوبة، إذ تتجاوز أحيانا الـ95% بالمناطق الساحلية، بينما تتجاوز الـ85% بالقاهرة الكبرى.

وشددت الأرصاد على ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس في أوقات الظهيرة إلى ما بعد العصر مع ارتداء الملابس القطنية الفاتحة، وغطاء واق للرأس، مع شرب كميات كبيرة من المياه.