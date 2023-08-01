مفاجأة من الأرصاد الجوية حول طقس الأربعاء.. أمطار خفيفة غدًا

تشهد البلاد خلال الفترة الحالية طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون حار رطب على السواحل الشمالية، ويكون مائل للحرارة رطب ليلًا على كافة الأنحاء.

درجات الحرارة المتوقعة وطقس الاربعاء

وتتوقع الأرصاد الجوية، أن يكون هناك ارتفاع في نسب الرطوبة مما يزيد من الإحساس بحرارة الطقس على مدار اليوم، وكما أن هناك شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء.

وكشفت الأرصاد الجوية، في بينا لها اليوم الثلاثاء، عن درجات الرحارة المتوقعة غدًا الاربعاء، موضحة أن من المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب الصعيد على فترات متقطعة، كما أنه ومن المتوقع ان يكون نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية

درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، العظمى 36 والمحسوسة 39

درجة الحرارة على السواحل الشمالية، العظمى 33 والمحسوسة 36

درجة الحرارة على جنوب سيناء، العظمى 40 والمحسوسة 43

درجة الحرارة على شمال الصعيد، العظمى 40 والمحسوسة 42

درجة الحرارة على جنوب الصعيد، العظمى 43 والمحسوسة 44