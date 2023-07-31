محامي حسين الشحات: لاعبون في بيراميدز أدانوا تصرفات الشيبي

أكد المستشار أشرف عبدالعزيز محامي حسين الشحات لاعب النادي الأهلي، أنه سيتخذ إجراءات قانونية ضد الإساءات التي حدثت ضد موكله خلال الفترة الأخيرة.

وقال عبدالعزيز في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "هناك مزايدات كثيرة بعد أزمة اللاعب مع محمد الشيبي، والذي اعتاد على استفزاز لاعبي الأهلي منذ كأس السوبر، وقام بسب بعضهم، والأزمة لها أساس من الماضي، وهذا ما علمته من جانب حسين ورامي ربيعة ولاعبي الاهلي، وكذلك طاهر محمد طاهر في اللقاء الأخير، خلاف الإشارات التي قام بها للجماهير".

وأكد: "الشحات حكى لي كل التفاصيل، ومحمد مجدي أفشة قام بمعاتبة الشيبي، ورامي ربيعة توجه للحكم وأبلغه بما قام به لاعب بيراميدز، ومحمود فتح الله مدرب بيراميدز قدم اعتذارًا عما قام به اللاعب لمقاعد بدلاء الأهلي خلال اللقاء".

وأضاف: "وليد مهدي إداري بيراميدز، اتصل بشقيق حسين الشحات من أجل التصالح، ولا أعرف ماذا حدث بعد ذلك، وانقلبت الأمور، ومن يردد أن اللاعب قام برفع قضية أو عمل بلاغ، عليه أن يأتي برقم المحضر أو رقم القضية، وكل يوم أقوم بالسؤال عن الشكاوى ضد حسين الشحات ولا يوجد شئ حتى الآن، وحق التقاضي مكفول للجميع وما حدث هو رد فعل على ما قام به محمد الشيبي".

وزاد: "هناك مواقف كثيرة مشابهة حدثت بين اللاعبين داخل الملعب، ولدي فيديوهات لأحد العاملين في جهاز بيراميدز وهو لاعب كرة قدم ويقوم بالتشاجر مع آخرين".

وتابع: "سنتخذ كافة الإجراءات القانونية خلال الأسبوع الجاري، ضد الإساءات والسباب الذي حدث ضد حسين الشحات، بعد مباراة الأهلي وبيراميدز، والقضاء سيحكم في النهاية".

وأردف: "هناك تصالح حدث بين الشيبي والشحات، وحال وجود أي بلاغات أو شكاوى ضد اللاعب سنتحرك قضائيا بالشكل الذي ندافع فيه عن حقوق اللاعب، ولدينا فيديوهات جديدة تثبت صحة موقفنا".

واستطرد: "هناك فيديوهات تدين محمد الشيبي ومسئولي بيراميدز، وهناك لاعبين في بيراميدز أدانت تصرفات زميلهم، وسيتم استدعائهم في المحكمة (ويحلفوا اليمين) على ما حدث".

وأتم: "المفترض أن الموضوع اغلق بين اللاعبين بالتصالح، أما من يريد التصعيد فنحن جاهزون".