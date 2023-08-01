تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، من كشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام مواطن بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.

الأمن يكشف ..تفاصيل فيديو تعدي بعض الأشخاص على سيدة في الشرقية

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية ، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" يتضمن قيام بعض الأشخاص بالتعدى على أحد الأشخاص وزوجته بالشرقية.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 30 يوليو الماضى تبلغ لمركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية، بوجود مشاجرة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين أن المشاجرة بين كلٍ من طرف أول (شخصين وسيدة ) طرف ثان (شخصين) جميعهم مقيمون بدائرة المركز تعدى خلالها كل طرف على الآخر بالضرب بسبب خلافات الجيرة "لهو الأطفال".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط طرفى المشاجرة وبمواجهتهما اعترفا بما جاء بالتحريات ـ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

العناية الإلهية تنقذ حياة 7 أشخاص في انقلاب سيارة سوزوكى بالطريق الأوسطي بحلوان

كما أنقذت العناية الإلهية حياة 7 أشخاص من الموت المحقق، اليوم الثلاثاء، عقب انقلاب سيارة سوزوكى، كانوا يستقلونها أعلى الطريق الأوسطى في نطاق دائرة قسم حلوان، وذلك بسبب اختلال عجلة القيادة.

وقد هرعت سيارات الإسعاف لمكان البلاغ وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وقام رجال المرور بإزالة آثار الحادث، وتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق.



كانت البداية بتلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى الأوسطي فى حلوان.



وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى موقع الحادث والخدمات المرورية وبصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وبصحبتهم سيارات إسعاف وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 7 أشخاص.



وفي واقعة أخري ، تجري أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن قنا، جهودا مكبرة لكشف لغز مقتل نجار، اليوم الثلاثاء، إثر إصابته بطلق ناري في نجع حمادي.

وانتقلت أجهزة البحث الجنائي لمكان الحادث، وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل المتوفي إلى المشرحة للتحفظ على جثته تحت تحفظ النيابة العامة، وجاري سؤال شهود العيان في محيط الحادث، وحرر محضر بالواقعة وإخطار النيابة التي تولت التحقيق.

وتلقى مدير أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات، بمصرع "سعيد.س" 35 عاما، نجار موبيليا، بعد إصابته بطلق ناري في قرية زليتم بنجع حمادي.

جرى نقل الجثة إلى المستشفى، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات.