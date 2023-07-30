الأحد 30 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

الداخلية تكشف ملابسات تداول فيديو تهديد فتاة بالسلاح

المتهم
المتهم

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو عبر إحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يتضمن قيام أحد الأشخاص بالإمساك بسلاح أبيض وتهديد فتاة بالإيذاء .

بالفحص أمكن تحديد الظاهر بمقطع الفيديو وتبين أنه (له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر بالجيزة) وأمكن ضبطه وبحوزته سلاح أبيض "المستخدم بمقطع الفيديو المشار إليه" .

بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لخلافات بينهما، وباستدعاء المذكورة أيدت ما جاء بالفحص.. واتهمته بتهديدها .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية .

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