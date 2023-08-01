إصابة 5 إسرائيليين في عملية إطلاق نار بمستوطنة شرق القدس المحتلة

أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية، الثلاثاء، إصابة 5 إسرائيليين بجراح في عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة معالية أدوميم شرق مدينة القدس، واستشهاد منفذها الذي ما زال مجهول الهوية حتى اللحظة.

وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي النار على فلسطيني في مستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس المحتلة، وذلك بزعم ضلوعه في عملية إطلاق نار.

وبحسب الإذاعة الإسرائيلية الرسمية، فإن عملية إطلاق نار وقعت في مستوطنة "معاليه أدوميم"، وبلغ عن إصابة 5 إسرائيليين، فيما أطلقت قوات الشرطة النار على فلسطيني المشتبه بتنفيذ العملية.

تقديم الإسعافات الأولية لرجلين وصفت جراحهما بالطفيفة

وقدم مسعفو "نجمة داود الحمراء" العلاج الطبي إلى ثلاثة أشخاص في الثلاثينات من العمر، ونقلوا في حالة متوسطة إلى المستشفى لاستكمال العلاج، بينما قدمت الإسعافات الأولية لرجلين وصفت جراحهما بالطفيفة.

وزعم صاحب متجر في المكان، أن منفذ عملية إطلاق النار كان يرتدي بزة صفراء تابعة لبلدة الاحتلال في القدس، وقام بإطلاق النار، فيما قام عناصر من الشرطة وشخص مدني مسلح بإطلاق النار صوبه على حد تعبيره.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية، إن منفذ عملية إطلاق النار في معاليه أدوميم استخدم رشاشا من طراز ( M16).

من جهتها قالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الأمن يوآف جالانت ورئيس الأركان يقيمون الوضع بعد عملية اطلاق النار في معاليه ادوميم شرق القدس.