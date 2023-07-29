الاحتلال الإسرائيلي يُجبر فلسطينيًا على هدم منزله في القدس

أجبرت "قوات الاحتلال الإسرائيلي"، فلسطينيًا على هدم منزله في منطقة "بيت حنينا" شمال مدينة القدس المُحتلة (والواقعة داخل جدار الفصل العنصري)، حسبما أفادت وكالة أنباء "الشرق الأوسط"، مساء اليوم السبت.

وأفادت مصادر فلسطينية بالمدينة المحتلة بأن المواطن الفلسطيني أحمد السعود هدم منزله، الذي يقطنه هو وعائلته، تجنبا لدفع تكاليف الهدم الباهظة، التي تفرضها بلدية الاحتلال حال عدم تنفيذ الهدم.

تأتي عملية الهدم بعد خمسة أيام من هدم شقيقه محمد منزله المجاور، أيضًا بحجة عدم الترخيص.

تصعيد إسرائيلي خطير

من ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير للمسجد الأقصى، معتبرة أنه "تصعيد إسرائيلي خطير ضمن مخططات تهويد القدس وتغيير هويتها".

وقالت الخارجية في بيان: "ندين بأشد العبارات اقتحام الوزير الإسرائيلي الفاشي بن غفير صباح هذا اليوم للمسجد الأقصى المبارك وباحاته بمشاركة غلاة المتطرفين من أتباعه، ونعتبره غطاء إسرائيليا رسميا للاقتحامات المتواصلة ولما يتعرض له المسجد الأقصى من مخططات تهويدية وفرض تغييرات قسرية على واقعه التاريخي والقانوني القائم، كجزء لا يتجزأ من عمليات تهويد القدس وتغيير هويتها وتفريغها من أصحابها الأصليين".

وحملت الوزارة، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا الاقتحام الاستفزازي وتطالب بتدخل دولي عاجل لحماية القدس ومقدساتها وفي مقدمتها المسجد الأقصى"، مؤكدة "أننا ننظر بخطورة بالغة لهذا الاقتحام باعتباره تصعيدا خطيرا بالاوضاع ونطالب الإدارة الأمريكية بترجمة مواقفها إلى أفعال تجبر دولة الاحتلال على وقف إجراءاتها أحادية الجانب غير القانونية".

يُذكر أن مستوطنين أدوا "السجود الملحمي" في المنطقة الشرقية من المسجد الأقصى، عقب اقتحامه في ذكرى "خراب الهيكل".